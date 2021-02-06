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У М’янмі через переворот обмежили доступ до Twitter і Instagram

Автор: Даша Харченко

Увечері в п’ятницю, 5 лютого, влада М’янми розпорядилась відключити в країні роботу соціальних мереж Instagram і Twitter. В Instagram проти такого рішення.

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Про це повідомила міжнародна організація NetBlocks.

У організації підтвердили, що наразі багато інтернет-провайдерів заблокували Twitter. У соціальній мережі зазначають, що шкодують про заборону.

Після блокування Instagram представники компанії закликали владу відновити роботу сервісу, аргументуючи тим, що соцмережа є необхідним інструментом для спілкування людей.

Нагадаємо, у М'янмі військові оголосили режим надзвичайного стану в країні на рік. Спостерігаються проблеми зі зв'язком по всій країні. затримали президента країни Він Мьїн і держрадника Аун Сан Су Чжі.

Після цього в країні почали множитись заклики до мирного вираження незгоди з діями військових, які поширюються у соцмережах.

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