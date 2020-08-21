"Мы выстоим и победим": Тихановская призвала белорусов выйти на марш

Оппозиционер и кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержала "Марш новой Беларуси", запланированный на 23 августа. Тихановская призвала белорусов выйти на марш, чтобы приблизить победу народа.

Об этом она заявила в видеообращении, которое разместил штаб оппозиционерки.

По словам Тихановской, белорусы мечтали жить в стране, в которой "не народ для власти, а власть для народа", и именно сейчас они близки к своей мечте.

"Белорусы показали свою силу, когда сделали свой выбор и поднялись в его защиту. Мы хотим, чтобы голос каждого был услышан, мы выстоим и победим", - подчеркнула она.

Оппозиционерка призвала белорусов поддержать "Марш новой Беларуси" и показать свою волю и решимость.

"Я приветствую каждого, кто придет показать свою волю и решимость, чтобы приблизить нашу победу. И помните - только вместе мы сможем построить страну для жизни", - добавила Тихановская.

Отметим, в Беларуси продолжаются акции протеста из-за результатов президентских выборов, состоявшихся в стране 9 августа. ЦИК отдал победу действующему президенту Александру Лукашенко, который по официальным данным получил поддержку более 80% избирателей. Однако часть белорусов и оппозиция считают, что результаты голосования были сфальсифицированы, а победу одержала Тихановская.

Напомним, Лукашенко пообещал в ближайшие дни разобраться с ситуацией, которая сложилась в стране после президентских выборов.