UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мы вышли из Чернобаевки, там сплошной ад". СБУ опубликовала очередной диалог оккупанта

Фото: СБУ опубликовала еще один диалог оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные называют бои под Чернобаевкой Херсонской области "адом". Свидетельством этого является переписка оккупанта, которую опубликовала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Тут полный ... Наших тупо пачками убивают, я столько трупов никогда не видел. Мы отошли из Чернобаевки, там сплошной ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой... получили, что передать невозможно...",- отметил оккупант.

Зато его товарищ в ответ пишет, что не может поверить в это, поскольку российские СМИ говорят о "победах" и "захвате" Киева к 9 мая.

Российский военный, который сейчас стоит в Белозерке Херсонской области, осознает, что глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы хоть немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой.

Напомним, СБУ разоблачила в Херсонской области местного депутата, сотрудничавшего с оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныСлужба безопасности Украины