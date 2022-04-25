RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ми вийшли з Чорнобаївки, там суцільне пекло". СБУ опублікувала черговий діалог окупанта

Фото: СБУ опублікувала ще один діалог окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові називають бої під Чорнобаївкою Херсонської області "пеклом". Свідченням цього є листування окупанта, яке опублікувала Служба безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Тут повний… Наших тупо пачками вбивають, я стільки трупів ніколи не бачив. Ми відійшли з Чорнобаївки, там суцільне пекло! Там наших стільки загинуло, що ти собі й уявити не можеш. Ми тут такий... отримали, що передати неможливо...", - зазначив окупант.

Натомість його товариш у відповідь пише, що не може повірити в це, оскільки російські ЗМІ говорять про "перемоги" та "захоплення" Києва до 9 травня.

Російський військовий, що наразі стоїть у Білозірці Херсонської області, усвідомлює, що глибокі окопи, які вони почали рити, аби хоч трохи збільшити шанси на виживання, можуть стати братською могилою.

Нагадаємо, СБУ викрила у Херсонській області місцевого депутата, який співпрацював з окупантами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниСлужба безпеки України