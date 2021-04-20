"Мы его туда не отправляли": СН потребует у Шевченко объяснений из-за встречи с Лукашенко

"Мы Евгения туда не отправляли. Это его личная инициатива. И насколько я понимаю, Офис (президента, - ред.) тоже не отправлял, МИД не отправлял. Есть постановление ВР, где мы достаточно четко высказались в отношении белорусских вопросов, это собственно его инициатива, его определенная позиция индивидуальная", - отметил нардеп.

Замглавы фракции подчеркнул, что "Слуга народа" будет требовать от Шевченко объяснений по возвращении.

"Когда он вернется, у нас будет на следующей неделе работа уже в парламенте, то я думаю, возможно, в рамках каких-то встреч или в онлайн-формате наша фракция может у него требовать определенные объяснения его таких действий", - сказал депутат.

Отметим, Telegram-канал "Пул Первого" сообщает, что Шевченко сегодня провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи.

Лукашенко заявил, что "оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь", на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, "а любят и ценят".