"Ми його туди не відправляли": СН вимагатиме у Шевченка пояснень через зустріч з Лукашенком

"Ми Євгена туди не відправляли. Це його особиста ініціатива. І наскільки я розумію, Офіс (президента, - ред.) теж не відправляв, МЗС не відправляло. Є постанова ВР, де ми досить чітко висловилися щодо білоруських питань, це власне його ініціатива, його певна позиція індивідуальна", - зазначив нардеп.

Замглави фракції підкреслив, що "Слуга народу" буде вимагати від Шевченка пояснень після повернення.

"Коли він повернеться, у нас буде на наступному тижні робота вже в парламенті, то я думаю, можливо, в рамках якихось зустрічей або в онлайн-форматі наша фракція може в нього вимагати певних пояснень його таких дій", - сказав депутат.

Відзначимо, Telegram-канал "Пул Першого" повідомляє, що Шевченко сьогодні провів зустріч з главою Білорусі в його кабінеті. Було оприлюднено відео з цієї зустрічі.

Лукашенко заявив, що "виявляється, є в Україні люди, які поважають Білорусь", на що Шевченко йому відповів, що не просто поважають, "а люблять і цінують".