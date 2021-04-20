"Ми його туди не відправляли": СН вимагатиме у Шевченка пояснень через зустріч з Лукашенком

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував візит парламентаря від СН Євгена Шевченка до президента Білорусі Олександра Лукашенка. СН буде вимагати пояснень від члена фракції.
Про це Корнієнко заявив у коментарі РБК-Україна.
"Ми Євгена туди не відправляли. Це його особиста ініціатива. І наскільки я розумію, Офіс (президента, - ред.) теж не відправляв, МЗС не відправляло. Є постанова ВР, де ми досить чітко висловилися щодо білоруських питань, це власне його ініціатива, його певна позиція індивідуальна", - зазначив нардеп.
Замглави фракції підкреслив, що "Слуга народу" буде вимагати від Шевченка пояснень після повернення.
"Коли він повернеться, у нас буде на наступному тижні робота вже в парламенті, то я думаю, можливо, в рамках якихось зустрічей або в онлайн-форматі наша фракція може в нього вимагати певних пояснень його таких дій", - сказав депутат.
Відзначимо, Telegram-канал "Пул Першого" повідомляє, що Шевченко сьогодні провів зустріч з главою Білорусі в його кабінеті. Було оприлюднено відео з цієї зустрічі.
Лукашенко заявив, що "виявляється, є в Україні люди, які поважають Білорусь", на що Шевченко йому відповів, що не просто поважають, "а люблять і цінують".
Нагадаємо, на початку березня Лукашенко заявив, що опоненти влади прагнуть все робити для того, щоб зламати країну. Нібито їх головна мета - президент.
За його словами, "Україна вже рухнула", а Білорусь ще тримається.
Як писало РБК-Україна, головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак повідомив, що поки немає ніяких активних дій на кордоні України з Білоруссю. Однак, Росія продовжує нарощувати сили в Білорусі.
Підкреслимо, 15 вересня Рада прийняла заяву щодо ситуації у Білорусі. ВРУ вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ні вільними, ні чесними.