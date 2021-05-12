"Мы приближаемся к войне": в ООН призвали к прекращению эскалации в Израиле

Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен растущей напряженностью между Палестиной и Израилем. Генсек ООН призывает к незамедлительной деэскалации.
Контакты проводятся на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами, чтобы помочь деэскалации ситуации.
Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН в срочном порядке работает над снижением напряженности. Гутерриш опечален "все большим числом жертв, в том числе детей, в результате израильских авиаударов в Газе, а также гибелью израильтян в результате ракетных ударов из Газы".
"Силы безопасности Израиля должны проявлять максимальную сдержанность и взвешивать применение силы. Беспорядочные ракетные и минометные обстрелы израильских населенных пунктов недопустимы",- заявил господин Дюжаррик.
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь. По его словам, ситуация угрожает перерасти “в полномасштабную войну”.
"Мы приближаемся к полномасштабной войне", - отметил он.
В результате ракетного обстрела Израиля жертв и погибших стало больше. Сейчас известно, что в Ашкелоне погибло две женщины, более 90 человек получили ранения разной степени тяжести.