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"Мы понимаем, что РФ может использовать Приднестровье для агрессии": Демченко о ситуации на границе с Молдовой

Фото: РФ может использовать Приднестровье для агрессии против Украины (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Валерия Полищук

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе с Молдовой на приднестровском сегменте ситуация контролируемая. Однако РФ может использовать Приднестровье для наращивания агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Это направление всегда было усилено, равно как и усиленная охрана происходит на границе с Беларусью. Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций на направлении приднестровского сегмента", - заявил Демченко.

По его словам, пограничники учитывают всю ситуацию, которая нагнетается вокруг Приднестровья о непонятных упреках в сторону Украины.

"Это все не соответствует действительности. Наша основная задача – не допустить провокаций, не допустить дальнейшую эскалацию. Мы хорошо понимаем, что РФ может использовать эту территорию для дальнейшего наращивания своей агрессии против Украины", - добавил спикер Госпогранслужбы Украины.

Напомним, оккупанты дали команду подготовить войска на территории Приднестровья в полную боевую готовность.

Также известно, Генеральный штаб ВСУ поделился оперативной информацией о ситуации на территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики", где базируется группа войск РФ.

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