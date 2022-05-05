"Ми розуміємо, що РФ може використовувати Придністров'я для агресії": Демченко про ситуацію на кордоні з Молдовою

Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що на кордоні з Молдовою на придністровському сегменті ситуація контрольована. Однак РФ може використовувати Придністров'я для нарощування агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Цей напрямок завжди було посилено, так само як і посилена охорона відбувається на кордоні з Білоруссю. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб не допустити провокацій на напрямку придністровського сегмента", - заявив Демченко.

За його словами, прикордонники враховують всю ситуацію, яка нагнітається навколо Придністров'я про незрозумілі докори в бік України.

"Це все не відповідає дійсності. Наше основне завдання - не допустити провокацій, не допустити подальшу ескалацію. Ми добре розуміємо, що РФ може використовувати цю територію для подальшого нарощування своєї агресії проти України", - додав спікер Держприкордонслужби України.