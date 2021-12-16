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"Мы не были политиками": Корниенко объяснил, почему депутаты СН попадают в скандалы

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 09:34
"Мы не были политиками": Корниенко объяснил, почему депутаты СН попадают в скандалы Фото: первый заместитель председателя Рады Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко объяснил, почему депутаты "Слуги народа" постоянно попадают в скандалы. По его мнению, это объясняется отсутствием политического опыта до прихода к власти и неумением большинства вести себя под постоянным вниманием СМИ.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Если сказать на своем примере и на примере многих коллег, которые успели попасть в скандалы, еще когда рейтинги были выше и было доверие больше - мы попали в политику с нуля, мы не были политиками", - сказал Корниенко.

По его словам, еще одной причиной таких скандалов является внезапная популярность людей, которые до сих пор не были известными.

"Более того, значительная часть из нас не была известными людьми, мы были обычными людьми, у которых несколько сотен, может, пару тысяч друзей на Facebook. И когда ты внезапно попадаешь под софиты и под круглосуточное внимание медиа, у тебя просто нет навыка так себя вести. Поэтому ты какие-то вещи делаешь так, как ты раньше делал, начинаешь на рабочем месте в зале что-то делать", - отметил Корниенко.

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Слуга народа Александр Корниенко
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