"Мы не поддерживаем ни одну из сторон": в Минобороны Казахстана заявили о нейтральной позиции в войне России против Украины

В Казахстане заявили о нейтралитете страны в войне Украины, на которую в ночь на 24 февраля напала Россия . Президент страны Касым-Жомарт Токаев считает, что к согласию нужно прийти путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украины , ссылаясь на издание " Tengrinews.kz ".

"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", - отметил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев 2 марта провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я говорил с президентом Владимиром Путиным о развитии торгово-экономических отношений. Я сказал, что очень важно договориться по ситуации в Украине путем переговоров", - написал он в своем Twitter.