"Ми не підтримуємо жодну зі сторін": у Міноборони Казахстану заявили про нейтральну позицію у війні Росії проти України

У Казахстані заявили про нейтралітет країни у війні України, на яку в ніч на 24 лютого напала Росія. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв вважає, що до згоди потрібно прийти шляхом переговорів.
Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на видання "Tengrinews.kz".
"Конфлікт Росії і України до Казахстану ніякого відношення не має. Ми не підтримуємо ні ту, ні іншу сторону. У цьому плані ніяких питань бути не може", - зазначив заступник Міністра оборони Султан Камалетдінов.
Крім того, Касим-Жомарт Токаєв 2 березня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Я говорив з президентом Володимиром Путіним про розвиток торговельно-економічних відносин. Я сказав, що дуже важливо домовитися щодо ситуації в Україні шляхом переговорів", - написав він у своєму Twitter.
Нагадаємо, що у Казахстані прокоментували інформацію в мережі і деяких ЗМІ про нібито відправку в Україну військових, щоб вступити у війну, розпочату Росією. Відомство виступило зі спростуванням таких чуток.
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