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"Мы никого не держим. Мир велик": Данилов о жителях ОРДЛО после деоккупации

Новина українською →
Киев, Четверг 01 сентября 2022 13:35
"Мы никого не держим. Мир велик": Данилов о жителях ОРДЛО после деоккупации Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

После деоккупации территорий Донецкой и Луганской областей местным жителям нужно будет как-то найти общий язык с остальными украинцами, а не наоборот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телеканала "1+1".

"Это фундаментальная вещь. Это им с нами надо найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы, и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир велик. Они могут. поехать в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно. Или - в Якутию, или - в Воркуту. Где их там еще ждут?", - сказал он.

Напомним, согласно опросу соцгруппы "Рейтинг", среди украинцев продолжает ухудшаться отношение к жителям оккупированного Россией Крыма и особенно жителем отдельных областей Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как известно, Россия все больше использует жителей захваченных территорий Луганской и Донецкой областей для войны в Украине. Однако они считаются неблагонадежными.

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ОРДЛО Алексей Данилов
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