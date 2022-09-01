"Ми нікого не тримаємо. Світ великий": Данілов про жителів ОРДЛО після деокупації
Після деокупації територій Донецької та Луганської областей місцевим жителям потрібно буде якось знайти спільну мову з іншими українцями, а не навпаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телеканалу "1+1".
"Це фундаментальна річ. Це їм з нами треба знайти спільну мову, а не нам з ними. У нас є кордони, і якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть. поїхати в Сполучені Штати, в Німеччину, куди завгодно. Або - в Якутію, або - в Воркуту. Де їх там ще чекають?",- сказав він.
Нагадаємо, згідно з опитуванням соцгрупи "Рейтинг", серед українців продовжує погіршуватися ставлення до жителів окупованого Росією Криму і особливо жителем окремих областей Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
Як відомо, Росія все більше використовує жителів захоплених територій Луганської та Донецької областей для війни в Україні. Однак вони вважаються неблагонадійними.