"Ми нікого не тримаємо. Світ великий": Данілов про жителів ОРДЛО після деокупації

"Це фундаментальна річ. Це їм з нами треба знайти спільну мову, а не нам з ними. У нас є кордони, і якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть. поїхати в Сполучені Штати, в Німеччину, куди завгодно. Або - в Якутію, або - в Воркуту. Де їх там ще чекають?",- сказав він.