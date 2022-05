"Мы никогда не будем вместе": Блинкен пошутил об отношениях с Путиным цитатой из песни

"Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить исполнение We Are Never Ever Getting Back Together ("Мы больше никогда не будем вместе", - ред.) президенту Путину. Они сказали, это будет "недипломатично"", - заявил он, вызвав смех в зале.

Сингл американской певицы Тейлор Свифт We Are Never Ever Getting Back Together был издан в 2012 году и стал первым в ее карьере лидером американского чарта Billboard Hot 100.

К ноябрю 2014 года в США было продано более 4 млн копий сингла и он получил 4-кр платиновый статус.

Журнал Rolling Stone назвал его одним из лучших синглов 2012 года, поставив на 2-е место в своем списке 50 Best Songs of 2012.