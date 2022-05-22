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"Ми ніколи не будемо разом": Блінкен пожартував про стосунки з Путіним цитатою з пісні

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Держсекретар США Ентоні Блінкен пожартував про відносини з Володимиром Путіним цитатою з пісні Тейлор Свіфт "Ми ніколи не буде разом". Це сталося під час його промови в Джорджтаунському університеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Блінкена.

"Мої співробітники не дозволили мені принести сюди гітару, щоб присвятити виконання We Are Never Ever Getting Back Together ("Ми більше ніколи не будемо разом", - ред.) президенту Путіну. Вони сказали, Це буде "недипломатично"", - заявив він, викликавши сміх у залі.

Сингл американської співачки Тейлор Свіфт We Are Never Ever Getting Back Together був виданий в 2012 році і став першим в її кар'єрі лідером американського чарту Billboard Hot 100.

До листопада 2014 року в США було продано понад 4 млн копій синглу і він отримав 4-кр платиновий статус.

Журнал Rolling Stone назвав його одним з кращих синглів 2012 року, поставивши на 2-е місце в своєму списку 50 Best Songs of 2012.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін хотів знищити Україну, але лише зміцнив її суверенітет.

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