"Мы ничего не начали". Путин и дальше навязывает свою правду о причинах войны в Украине

"Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году после "государственного переворота" в Украине те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая "геноциду" людей, проживающих на Донбассе 8 лет", - заявил он.

По его словам, Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем.

"Россия приняла решение ответить так же зеркально, как действовал наш потенциальный противник вооруженным путем. Мы это сделали сознательно. Все наши действия направлены на помощь людям, которые там живут на Донбассе, Это наш долг и мы исполним его до конца. В конечном итоге это приведет к укреплению нашей страны", - добавил диктатор.

Напомним, ранее Путин во время открытого урока для школьников придумал новую "цель" войны в Украине, заявив о якобы создании антироссийского анклава.

До этого причиной войны в Украине Путин называл "помощь людям на Донбассе".

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