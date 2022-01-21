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"Мы напуганы новостями о войне": бразильцы "Шахтера" об угрозе вторжения РФ

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Украина, Пятница 21 января 2022 18:11
"Мы напуганы новостями о войне": бразильцы "Шахтера" об угрозе вторжения РФ Фото: Жуніор Мораєс (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: РБК-Украина

Жуниор Мораес в интервью бразильским СМИ рассказал, как легионеры "горняков" реагируют на новости о войне.

Подробнее в материале РБК-Украина со ссылкой на Lance.

Бывший форвард сборной Украины дал интервью бразильскому изданию Lance, в котором в частности рассказал о начале войны и нынешней ситуации в Украине.

"В 2014 году я пережил большое напряжение, я видел, как все происходит сначала, и я не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает жить в войне", - заявил Мораес, выступавший в то время за донецкий "Металлург"

Также Мораес рассказал, как бразильские футболисты "Шахтера" реагируют на новости о вторжении России: "Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда настороже и готовы, если что-то случится".

Напомним, что Жуниор Мораес переехал в Украину в 2011 году и за это время успел сыграть за "Металлург" Донецк, "Динамо" Киев и с 2018 года выступает за "Шахтер".

Также Мораес получил украинское гражданство и провел за сборную Украины 11 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

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