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"Ми налякані новинами про війну": бразильці "Шахтаря" про загрозу вторгнення РФ

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Україна, П'ятниця 21 січня 2022 18:11
"Ми налякані новинами про війну": бразильці "Шахтаря" про загрозу вторгнення РФ Фото: Жуніор Мораєс (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: РБК-Україна

Жуніор Мораєс розповів бразильським ЗМІ як легіонери "гірників" реагують на новини про війну.

Докладніше в матеріалі РБК-Україна, з посиланням на Lance.

Колишній форвард збірної України дав інтерв’ю бразиьському виданню Lance, в якому зокрема й розповів про початок війни та теперішній ситуації в Україні.

"У 2014 році я пережив велике напруження, я бачив, як все відбувається з початку, і я не хочу, щоб це повторилося. Ніхто не заслуговує жити у війні", - заявив Мораєс, який на той час виступав за донецький "Металург"

Також Мораєс розповів, як бразильські футболісти "Шахтаря" реагують на новини про вторгнення Росії: "Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв’язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди насторожі та готові, якщо щось трапиться".

Нагадаємо, що Жуніор Мораєс переїхав в Україну в 2011 році й за цей час встиг зіграти за: "Металург" Донецьк, "Динамо" Київ і з 2018 року виступає за "Шахтар".

Також Мораєс отримав українське громадянство і провів за збірну України 11 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем.

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