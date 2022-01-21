"Ми налякані новинами про війну": бразильці "Шахтаря" про загрозу вторгнення РФ

Колишній форвард збірної України дав інтерв’ю бразиьському виданню Lance, в якому зокрема й розповів про початок війни та теперішній ситуації в Україні.

"У 2014 році я пережив велике напруження, я бачив, як все відбувається з початку, і я не хочу, щоб це повторилося. Ніхто не заслуговує жити у війні", - заявив Мораєс, який на той час виступав за донецький "Металург"

Також Мораєс розповів, як бразильські футболісти "Шахтаря" реагують на новини про вторгнення Росії: " Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв’язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди насторожі та готові, якщо щось трапиться ".

Нагадаємо, що Жуніор Мораєс переїхав в Україну в 2011 році й за цей час встиг зіграти за: "Металург" Донецьк, "Динамо" Київ і з 2018 року виступає за "Шахтар".

Також Мораєс отримав українське громадянство і провів за збірну України 11 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем.