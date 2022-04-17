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"Мы не Мариуполь, у нас есть тыл": глава Николаевской ОВА рассказал о ситуации в области

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Николаев, Воскресенье 17 апреля 2022 10:45
"Мы не Мариуполь, у нас есть тыл": глава Николаевской ОВА рассказал о ситуации в области Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (nikvesti.com)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации в области по состоянию на утро 17 апреля. По его словам, в регионе есть проблемы с коммунальными коммуникациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кима в Telegram.

Руководитель области объяснил, что российские оккупанты продолжают обстрелы. Армия РФ использует тяжелое вооружение, в том числе ракеты "Калибр".

В Николаевской области частично нет электроэнергии, однако над этим уже работают коммунальные службы.

Кроме того, оккупанты повредили трубопровод, поэтому в Николаеве отсутствуют водоснабжение. По словам Кима, эта проблема уже решается.

"По воде. Разобрались в ситуации. Вода будет так или иначе. Либо половина от наших нужд, либо будет, как и раньше. Очень много помощи идет от соседних областей. В любом случае будем с водой. Мы не Мариуполь, у нас есть тыл", - заявил глава Николаевской области.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли детский сад в Николаеве.

Кроме того, недавно российские военные нанесли удар по Николаеву кассетными боеприпасами. Погибли пять мирных жителей.

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