ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ми не Маріуполь, у нас є тил": глава Миколаївської ОВА розповів про ситуацію в області

Новость на русском →
Миколаїв, Неділя 17 квітня 2022 10:45
"Ми не Маріуполь, у нас є тил": глава Миколаївської ОВА розповів про ситуацію в області Фото: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (nikvesti.com)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію в області станом на ранок 17 квітня. За його словами, в регіоні є проблеми з комунальними комунікаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіма в Telegram.

Керівник області пояснив, що російські окупанти продовжують обстріли. Армія РФ використовує важке озброєння, в тому числі ракети "Калібр".

У Миколаївській області частково немає електроенергії, проте над цим вже працюють комунальні служби.

Крім того, окупанти пошкодили трубопровід, тому в Миколаєві відсутні водопостачання. За словами Кіма, ця проблема вже вирішується.

"По воді. Розібралися в ситуації. Вода буде так чи інакше. Або половина від наших потреб, або буде, як і раніше. Дуже багато допомоги йде від сусідніх областей. У будь-якому випадку будемо з водою. Ми не Маріуполь, у нас є тил", - заявив глава Миколаївської області.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли дитячий садок у Миколаєві.

Крім того, нещодавно російські військові завдали удару по Миколаєву касетними боєприпасами. Загинули п'ять мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Миколаївська область
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв