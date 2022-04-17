"Ми не Маріуполь, у нас є тил": глава Миколаївської ОВА розповів про ситуацію в області
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію в області станом на ранок 17 квітня. За його словами, в регіоні є проблеми з комунальними комунікаціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіма в Telegram.
Керівник області пояснив, що російські окупанти продовжують обстріли. Армія РФ використовує важке озброєння, в тому числі ракети "Калібр".
У Миколаївській області частково немає електроенергії, проте над цим вже працюють комунальні служби.
Крім того, окупанти пошкодили трубопровід, тому в Миколаєві відсутні водопостачання. За словами Кіма, ця проблема вже вирішується.
"По воді. Розібралися в ситуації. Вода буде так чи інакше. Або половина від наших потреб, або буде, як і раніше. Дуже багато допомоги йде від сусідніх областей. У будь-якому випадку будемо з водою. Ми не Маріуполь, у нас є тил", - заявив глава Миколаївської області.
Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли дитячий садок у Миколаєві.
Крім того, нещодавно російські військові завдали удару по Миколаєву касетними боєприпасами. Загинули п'ять мирних жителів.
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