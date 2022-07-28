Зеленский поздравил граждан с Днем украинской государственности

Президент отметил, что утро 28 июля было неспокойным. Ведь снова российские оккупанты нанесли ракетные удары по нашим мирным городам.

"Мы не сдадимся. Не опустим рук. Нас не запугать. Украина - самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таким всегда", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что еще далеко не все "вороженьки згинули як роса на сонці". Однако мы - козацкого рода, а значит нам точно "усміхнеться доля".