Зеленський привітав громадян із Днем української державності

Президент зазначив, що ранок 28 липня був неспокійним. Адже знову російські окупанти завдали ракетних ударів по наших мирних містах.

"Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна - самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди", - наголосив Зеленський.

Він додав, що ще далеко не всі "вороженьки згинули як роса на сонці". Однак ми - козацього роду, а отже нам точно "усміхнеться доля".