RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський привітав громадян із Днем української державності

Фото: Зеленський привітав громадян із Днем української державності (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У день хрещення Київської Русі, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності. Президент Володимир Зеленський вже привітав громадян із цим святом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Президент зазначив, що ранок 28 липня був неспокійним. Адже знову російські окупанти завдали ракетних ударів по наших мирних містах.

"Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна - самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди", - наголосив Зеленський.

Він додав, що ще далеко не всі "вороженьки згинули як роса на сонці". Однак ми - козацього роду, а отже нам точно "усміхнеться доля".

Нагадаємо, День української державності ми відзначаємо вперше. Дата 28 липня - це день хрещення Київської Русі.

Запровадити це свято запропонував торік президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня незалежності України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський