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Кличко заявил, что российских войск в столице нет

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 13:02
Кличко заявил, что российских войск в столице нет Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Российских войск в столице нет. Но в Киеве действуют диверсионные группы, поэтому нужно быть бдительными и оставаться в укрытиях.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем видео обращении сегодня, 26 февраля.

"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город. В частности, со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в столице действуют, к сожалению, диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелки. Ранены по состоянию на шесть часов утра 35 человек, в том числе двое детей. Я прошу всех сохранять выдержку и самое безопасное - оставайтесь в укрытиях. Враг будет атаковать с воздуха. Военные, полиция, Нацгвардия, тероборона, добробаты защищают наш город. Будет сложно, но мы должны выстоять. С нами армия, с нами тероборона, с нами справедливость", - заявил Кличко.

Он рассказал, что в столице обустраиваются блокпосты, поэтому передвижение по городу будет ограничено и затруднено. Но все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт перевозит работников критической инфраструктуры. Работает метро, кроме Броварской линии. Но подземные станции "красной" ветки доступны для укрытия людей, сказал Кличко.

Он также рассказал, как распознать российские ДРГ.

"Как выглядят диверсионные группы? Вооруженные, в гражданской форме, говорят по-русски. Поэтому, если видите подозрительных людей, сообщайте в милицию. Также будьте бдительны. Уничтожайте метки, которые враг расставил в столице для наведения огня", - подчеркнул Кличко.

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