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Кличко заявив, що російських військ у столиці немає

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Київ, Субота 26 лютого 2022 13:02
Кличко заявив, що російських військ у столиці немає Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Російських військ у столиці немає. Але у Києві діють диверсійні групи, тож потрібно бути пильними і залишатися в укриттях.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму відео зверненні сьогодні, 26 лютого.

"Ніч була складною, але російських військ у столиці немає. Ворог намагається прорватися в місто. Зокрема, зі сторони Гостомеля, Житомира. Там агресори знешкоджені. Зараз у столиці діють, на жаль, диверсійні групи. Було кілька зіткнень, перестрілки. Поранено станом на шосту годину ранку 35 людей, в тому числі двоє дітей. Я прошу всіх зберігати витримку і найбезпечніше - залишайтесь в укриттях. Бо ворог атакуватиме з повітря. Військові, поліція, Нацгвардія, тероборона, добробати захищають наше місто. Буде складно, але ми повинні вистояти. З нами армія, з нами тероборона, з нами справедливість", - заявив Кличко.

Він розповів, що у столиці облаштовуються блокпости, тому пересування містом буде обмежене і ускладнене. Але всі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт перевозить працівників критичної інфраструктури. Працює метро, окрім Броварської лінії. Але підземні станції "червоної" гілки доступні для укриття людей, сказав Кличко.

Він також розповів, як розпізнати російські ДРГ.

"Як виглядають диверсійні групи? Озброєні, у цивільній формі, говорять російською. Тому, якщо бачите підозрілих людей, повідомляйте правоохоронців. Також будьте пильними. Знищуйте мітки, які ворог розставив у столиці для наведення вогню", - наголосив Кличко.

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