"Мы должны помочь": президент Киргизии призвал депутатов отправить войска в Казахстан

Как утверждает Жапаров, Киргизия должна отправить свои войска в Казахстан, чтобы помочь властям вернуть стабильность.

"Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности", - говорится в заявлении.

Он отметил, что Киргизия перед отправкой войск выяснит, куда именно их отправят, какие учреждения они будут охранять и другие вопросы.

"Уважаемые депутаты, прошу вас не выступать против. Не волнуйтесь. Сейчас ситуация в Казахстане более стабилизировалась. Тем не менее давайте сделаем все возможное, чтобы им помочь. Если у наших соседей будет мир, то и у нас будет мир", - добавил Жапаров.