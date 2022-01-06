UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Мы должны помочь": президент Киргизии призвал депутатов отправить войска в Казахстан

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал парламент страны поддержать отправку военных в Казахстан для помощи в подавлении протестов. По словам Жапарова, киргизские войска не будут убивать "братьев-казахов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жапарова в Facebook.

Как утверждает Жапаров, Киргизия должна отправить свои войска в Казахстан, чтобы помочь властям вернуть стабильность.

"Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности", - говорится в заявлении.

Он отметил, что Киргизия перед отправкой войск выяснит, куда именно их отправят, какие учреждения они будут охранять и другие вопросы.

"Уважаемые депутаты, прошу вас не выступать против. Не волнуйтесь. Сейчас ситуация в Казахстане более стабилизировалась. Тем не менее давайте сделаем все возможное, чтобы им помочь. Если у наших соседей будет мир, то и у нас будет мир", - добавил Жапаров.

Напомним, вчера президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к главам стран ОДКБ с просьбой помочь в подавлении протестов.

Сегодня утром Россия отправила в Казахстан подразделение десантников.

В след за Россией участие в "миротворческой" миссии в Казахстане подтвердили Армения, Таджикистан и Беларусь. А вот парламент Киргизии не поддержал такую инициативу.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиргизияКазахстан