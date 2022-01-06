ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Мы должны помочь": президент Киргизии призвал депутатов отправить войска в Казахстан

Новина українською →
Киргизия, Четверг 06 января 2022 16:02
"Мы должны помочь": президент Киргизии призвал депутатов отправить войска в Казахстан Фото: Садыр Жапаров, президент Киргизии (facebook.com/japarov.sadyr)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал парламент страны поддержать отправку военных в Казахстан для помощи в подавлении протестов. По словам Жапарова, киргизские войска не будут убивать "братьев-казахов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жапарова в Facebook.

Как утверждает Жапаров, Киргизия должна отправить свои войска в Казахстан, чтобы помочь властям вернуть стабильность.

"Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности", - говорится в заявлении.

Он отметил, что Киргизия перед отправкой войск выяснит, куда именно их отправят, какие учреждения они будут охранять и другие вопросы.

"Уважаемые депутаты, прошу вас не выступать против. Не волнуйтесь. Сейчас ситуация в Казахстане более стабилизировалась. Тем не менее давайте сделаем все возможное, чтобы им помочь. Если у наших соседей будет мир, то и у нас будет мир", - добавил Жапаров.

Напомним, вчера президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к главам стран ОДКБ с просьбой помочь в подавлении протестов.

Сегодня утром Россия отправила в Казахстан подразделение десантников.

В след за Россией участие в "миротворческой" миссии в Казахстане подтвердили Армения, Таджикистан и Беларусь. А вот парламент Киргизии не поддержал такую инициативу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киргизия Казахстан
NEWS
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане