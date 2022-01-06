ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ми повинні допомогти": президент Киргизстану закликав депутатів відправити війська в Казахстан

Новость на русском →
Киргизстан, Четвер 06 січня 2022 16:02
"Ми повинні допомогти": президент Киргизстану закликав депутатів відправити війська в Казахстан Фото: Садир Жапаров, президент Киргизстану (facebook.com/japarov.sadyr)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Киргизстану Садир Жапаров закликав парламент країни підтримати відправлення військових до Казахстану для допомоги в придушенні протестів. За словами Жапарова, киргизькі війська не вбиватимуть "братів-казахів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Жапарова в Facebook.

Як стверджує Жапаров, Киргизстан повинен відправити свої війська в Казахстан, щоб допомогти владі повернути стабільність.

"Ми не посилаємо наших військовослужбовців стріляти в мітингуючих братів-казахів. Ми впевнені, що наші солдати, які не стріляли в свій народ, не стрілятимуть і по нашим братам-казахам. Навпаки, ми посилаємо їх допомагати зміцненню стабільності", - йдеться в заяві.

Він зазначив, що Киргизстан перед відправкою військ з'ясує, куди саме їх відправлять, які установи вони будуть охороняти і інші питання.

"Шановні депутати, прошу вас не виступати проти. Не хвилюйтеся. Зараз ситуація в Казахстані більш стабілізувалася. Проте давайте зробимо все можливе, щоб їм допомогти. Якщо у наших сусідів буде мир, то і у нас буде мир", - додав Жапаров.

Нагадаємо, вчора президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до голів країн ОДКБ з проханням допомогти в придушенні протестів.

Сьогодні вранці Росія відправила в Казахстан підрозділ десантників.

У слід за Росією участь у "миротворчій" місії в Казахстані підтвердили Вірменія, Таджикистан і Білорусь. А от парламент Киргизстану не підтримав таку ініціативу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киргизия Казахстан
NEWS
Які тарифи зміняться в січні: скільки будемо платити за газ, світло, тепло і воду
Які тарифи зміняться в січні: скільки будемо платити за газ, світло, тепло і воду
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані