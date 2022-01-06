"Ми повинні допомогти": президент Киргизстану закликав депутатів відправити війська в Казахстан

Президент Киргизстану Садир Жапаров закликав парламент країни підтримати відправлення військових до Казахстану для допомоги в придушенні протестів. За словами Жапарова, киргизькі війська не вбиватимуть "братів-казахів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Жапарова в Facebook .

Як стверджує Жапаров, Киргизстан повинен відправити свої війська в Казахстан, щоб допомогти владі повернути стабільність.

"Ми не посилаємо наших військовослужбовців стріляти в мітингуючих братів-казахів. Ми впевнені, що наші солдати, які не стріляли в свій народ, не стрілятимуть і по нашим братам-казахам. Навпаки, ми посилаємо їх допомагати зміцненню стабільності", - йдеться в заяві.

Він зазначив, що Киргизстан перед відправкою військ з'ясує, куди саме їх відправлять, які установи вони будуть охороняти і інші питання.

"Шановні депутати, прошу вас не виступати проти. Не хвилюйтеся. Зараз ситуація в Казахстані більш стабілізувалася. Проте давайте зробимо все можливе, щоб їм допомогти. Якщо у наших сусідів буде мир, то і у нас буде мир", - додав Жапаров.