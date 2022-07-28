"Мы будем очищать страну": СНБО призывает политиков сообщать о наличии второго гражданства

В СНБО анонсировали зачистку страны от агентов влияния РФ и призвали украинских политиков самостоятельно сообщать о наличии гражданства другой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, человек, который занимается политиков, должен публично сообщить о наличии другого гражданства, кроме украинского.

Вероятно, Данилов намекнул на ситуацию с изъятием украинского паспорт у бизнесмена Геннадия Корбана. Однако стоит отметить, что публичных доказательств наличия у Корбана второго гражданства нет.

"Мы будем и в дальнейшем настойчиво очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов", - заявил секретарь СНБО.