"Ми будемо очищати країну": РНБО закликає політиків повідомляти про наявність другого громадянства

В РНБО анонсували зачистку країни від агентів впливу РФ і закликали українських політиків самостійно повідомляти про наявність громадянства іншої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данилова.

За його словами, людина, яка займається політикою, повинна публічно повідомити про наявність іншого громадянства, крім українського.

Ймовірно, Данилов натякнув на ситуацію з вилученням українського паспорт у бізнесмена Геннадія Корбана. Однак варто зазначити, що публічних доказів наявності у Корбана другого громадянства немає.

"Ми будемо і надалі наполегливо очищати країну від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів", - заявив Секретар РНБО.