"Ми будемо очищати країну": РНБО закликає політиків повідомляти про наявність другого громадянства
В РНБО анонсували зачистку країни від агентів впливу РФ і закликали українських політиків самостійно повідомляти про наявність громадянства іншої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данилова.
За його словами, людина, яка займається політикою, повинна публічно повідомити про наявність іншого громадянства, крім українського.
Ймовірно, Данилов натякнув на ситуацію з вилученням українського паспорт у бізнесмена Геннадія Корбана. Однак варто зазначити, що публічних доказів наявності у Корбана другого громадянства немає.
"Ми будемо і надалі наполегливо очищати країну від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів", - заявив Секретар РНБО.
Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент незабаром може підписати укази про позбавлення громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського, співголови забороненої в березні 2022 року партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича і нинішнього голови територіальної оборони міста Дніпро Геннадія Корбана.
Після цього, Корбан спробував в'їхати в Україну. Однак при спробі перетину кордону у нього вилучили паспорт. Прикордонники аргументували це президентським указом про позбавлення його громадянства.
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