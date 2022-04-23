"Мы адекватные люди": Зеленский исключил возможность применения Украиной ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность применения ядерного оружия, если бы оно было у страны. Глава государства подчеркнул, что украинцы адекватные люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.
"Если бы у нас было ядерное оружие - Украина его никогда бы не использовала. Мы адекватные люди", - сказал Зеленский.
По его словам, любого руководителя страны, который бы "потянулся бы пальчиком" к "ядерной кнопке", снесло бы украинское общество. Глава государства добавил, что побежал бы первым.
"Но будь у нас ядерное оружие, риски войны со стороны России были бы минимизированы", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня Совет нацбезопасности и обороны разоблачил фейк России о якобы подготовке Украиной применение оружия массового поражения.
Отметим, США постоянно следят за ядерным арсеналом России и пока не видят признаков подготовки к его применению.
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