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"Мы адекватные люди": Зеленский исключил возможность применения Украиной ядерного оружия

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность применения ядерного оружия, если бы оно было у страны. Глава государства подчеркнул, что украинцы адекватные люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

"Если бы у нас было ядерное оружие - Украина его никогда бы не использовала. Мы адекватные люди", - сказал Зеленский.

По его словам, любого руководителя страны, который бы "потянулся бы пальчиком" к "ядерной кнопке", снесло бы украинское общество. Глава государства добавил, что побежал бы первым.

"Но будь у нас ядерное оружие, риски войны со стороны России были бы минимизированы", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня Совет нацбезопасности и обороны разоблачил фейк России о якобы подготовке Украиной применение оружия массового поражения.

Отметим, США постоянно следят за ядерным арсеналом России и пока не видят признаков подготовки к его применению.

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