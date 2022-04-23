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"Ми адекватні люди": Зеленський виключив можливість застосування Україною ядерної зброї

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський виключив можливість застосування ядерної зброї, якби воно було у країни. Глава держави підкреслив, що українці адекватні люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.

"Якби у нас була ядерна зброя - Україна її ніколи б не використовувала. Ми адекватні люди", - сказав Зеленський.

За його словами, будь-якого керівника країни, який би "потягнувся б пальчиком" до "ядерної кнопки", знесло б українське суспільство. Глава держави додав, що побіг би першим.

"Але будь у нас ядерна зброя, ризики війни з боку Росії були б мінімізовані", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні Рада нацбезпеки і оборони викрив фейк Росії про нібито підготовку Україною застосування зброї масового ураження.

Відзначити, США постійно стежать за ядерним арсеналом Росії і поки не бачать ознак підготовки до його застосування.

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