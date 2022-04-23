"Ми адекватні люди": Зеленський виключив можливість застосування Україною ядерної зброї

"Якби у нас була ядерна зброя - Україна її ніколи б не використовувала. Ми адекватні люди", - сказав Зеленський.

За його словами, будь-якого керівника країни, який би "потягнувся б пальчиком" до "ядерної кнопки", знесло б українське суспільство. Глава держави додав, що побіг би першим.

"Але будь у нас ядерна зброя, ризики війни з боку Росії були б мінімізовані", - підкреслив він.