ua en ru
Нд, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ВМС ЗСУ розповіли про кораблі РФ у Чорному й Азовському морях: чи є "Калібри" на борту

Неділя 30 червня 2024 08:11
UA EN RU
У ВМС ЗСУ розповіли про кораблі РФ у Чорному й Азовському морях: чи є "Калібри" на борту Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному й Азовському морях вранці 30 червня фіксується знаходження російського корабельного угруповання, серед якого є ракетоносій. Втім, на його борту самих ракет "Калібр" немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram.

Як уточнили військові, станом на ранок неділі загалом були помічені:

  • в Чорному морі - 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні;
  • в Азовському морі - 3 кораблі РФ, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні;
  • в Середземному морі - 2 російські кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;

Крім того, розповіли у ВМС України, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - передали також військові.

У ВМС ЗСУ розповіли про кораблі РФ у Чорному й Азовському морях: чи є &quot;Калібри&quot; на борту

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін заявив, що використання дронів Magura в Азовському морі залежатиме від обстановки та умов, в яких доведеться працювати.

Зазначимо також, російські окупанти віднедавна стали при ударах по території України використовувати кораблі-носії "Калібрів", розташованих саме в Азовському, а не Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Чорноморський флот Азовское море ВМС України
NEWS
Росіяни обстріляли Вільнянськ під Запоріжжям: є жертви, серед них діти
Росіяни обстріляли Вільнянськ під Запоріжжям: є жертви, серед них діти
DAILY
Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США