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В ВМС ВСУ рассказали о кораблях РФ в Черном и Азовском морях: есть ли "Калибры" на борту

Воскресенье 30 июня 2024 08:11
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В ВМС ВСУ рассказали о кораблях РФ в Черном и Азовском морях: есть ли "Калибры" на борту Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Черном и Азовском морях утром 30 июня фиксируется нахождение российской корабельной группировки, среди которой есть ракетоноситель. Впрочем, на его борту самих ракет "Калибр" нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Как уточнили военные, по состоянию на утро воскресенья были замечены:

  • в Черном море - 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют;
  • в Азовском море - 3 корабля РФ, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют;
  • в Средиземном море - 2 российских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;

Кроме того, рассказали в ВМС Украины, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 6 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовского море - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - передали также военные.

В ВМС ВСУ рассказали о кораблях РФ в Черном и Азовском морях: есть ли &quot;Калибры&quot; на борту

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин заявил, что использование дронов Magura в Азовском море будет зависеть от обстановки и условий, в которых придется работать.

Отметим также, российские оккупанты недавно стали при ударах по территории Украины использовать корабли-носители "Калибров", расположенных именно в Азовском, а не Черном море.

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