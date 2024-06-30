В ВМС ВСУ рассказали о кораблях РФ в Черном и Азовском морях: есть ли "Калибры" на борту

В Черном и Азовском морях утром 30 июня фиксируется нахождение российской корабельной группировки, среди которой есть ракетоноситель. Впрочем, на его борту самих ракет "Калибр" нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Как уточнили военные, по состоянию на утро воскресенья были замечены: в Черном море - 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют;

в Азовском море - 3 корабля РФ, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют;

в Средиземном море - 2 российских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет; Кроме того, рассказали в ВМС Украины, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: в Черное море - 6 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор,

в Азовского море - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор "РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - передали также военные.