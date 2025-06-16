У МВС заявили, що РФ навмисно ускладнює ідентифікацію тіл загиблих українців

Повернення тіл загиблих одна з найважчих і найважливіших місій для України.

Після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, огляд слідчих, ДНК-експертизи, перевірка кожної деталі.

За його словами, процес ідентифікації складний і тривалий, а Росія навмисно ускладнює його, повертаючи тіла у понівеченому стані, часто частинами у різних мішках.

Відомі випадки, коли рештки однієї людини надходять під час різних етапів репатріації.

Останнім часом серед тіл, переданих Україні, виявили й російських військових, змішаних із українськими.

Це може бути як навмисна провокація для ускладнення роботи експертів, так і результат недбалості ворога. Українські експерти ідентифікують і їх.

"Наші експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані. Найбільший виклик - час", - зазначив Клименко.

Він підкреслив, що Україна максимально прискорює процес, розуміючи очікування родин, але з кожною великою репатріацією завдання стає дедалі складнішим - і це, можливо, є частиною цинічної стратегії Росії.