У МВС заявили, що РФ навмисно ускладнює ідентифікацію тіл загиблих українців

У МВС заявили, що Росія навмисно ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих. Часто тіла повертають у понівеченому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) України Ігоря Клименка.
Повернення тіл загиблих одна з найважчих і найважливіших місій для України.
Після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, огляд слідчих, ДНК-експертизи, перевірка кожної деталі.
За його словами, процес ідентифікації складний і тривалий, а Росія навмисно ускладнює його, повертаючи тіла у понівеченому стані, часто частинами у різних мішках.
Відомі випадки, коли рештки однієї людини надходять під час різних етапів репатріації.
Останнім часом серед тіл, переданих Україні, виявили й російських військових, змішаних із українськими.
Це може бути як навмисна провокація для ускладнення роботи експертів, так і результат недбалості ворога. Українські експерти ідентифікують і їх.
"Наші експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані. Найбільший виклик - час", - зазначив Клименко.
Він підкреслив, що Україна максимально прискорює процес, розуміючи очікування родин, але з кожною великою репатріацією завдання стає дедалі складнішим - і це, можливо, є частиною цинічної стратегії Росії.
Нагадаємо, що домовленості про масштабний обмін тілами загиблих захисників були досягнуті 2 червня під час другого раунду переговорів між Україною та Росією в Стамбулі. Сторони погодили формат "6000 на 6000".
Сьогодні, 16 червня в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, які, за даними російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.
Вже тогож дня Росія повідомила про "готовність передати" Україні ще понад 2200 тіл загиблих військових.
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