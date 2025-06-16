РФ заявила про "готовність передати" Україні ще понад 2200 тіл загиблих

Росія повідомила про "готовність передати" Україні ще понад 2200 тіл загиблих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Також повідомляється, що Україна передала "78 тіл російських військових", а на поточному етапі російська сторона заявляє про "готовність передати" ще 2239 тіл загиблих бійців ЗСУ.

Загалом, за заявою Міноборони РФ, Москва вже передала Києву 6060 тіл загиблих у межах так званої "масштабної гуманітарної акції".

У межах цієї ж операції Україна повернула за їх даними тіла "51 загиблого російського військовослужбовця".

Сьогодні Україні передано по іх заявам 1248 тіл, які, за твердженням РФ, належать бійцям ЗСУ.

Міноборони Росії заявило про завершення чергового етапу передачі тіл загиблих українських військових згідно з домовленостями, досягнутими 2 червня у Стамбулі.

Обмін полоненими

Під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія погодили другий масштабний обмін полоненими. Сторони домовилися про повернення поранених, тяжкохворих та полонених віком 18-25 років.

Обміни полоненими відбулися 9, 10 і 12, 14 червня, а вчора, 15 червня, вже був четвертий етап репатріаційних заходів після переговорів у Стамбулі.

Сьогодні, 16 червня в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, які, за даними російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

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