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В МВД заявили, что РФ намеренно усложняет идентификацию тел погибших украинцев

Фото: РФ усложняет идентификацию тел погибших украинцев (t.me/Koord_shtab)
Автор: Владислава Ткаченко

В МВД заявили, что Россия намеренно усложняет процесс идентификации тел погибших. Часто тела возвращают в изуродованном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игоря Клименко.

Возвращение тел погибших одна из самых тяжелых и важных миссий для Украины.

После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, осмотр следователей, ДНК-экспертизы, проверка каждой детали.

По его словам, процесс идентификации сложный и длительный, а Россия намеренно усложняет его, возвращая тела в изуродованном состоянии, часто частями в разных мешках.

Известны случаи, когда останки одного человека поступают во время разных этапов репатриации.

В последнее время среди тел, переданных Украине, обнаружили и российских военных, смешанных с украинскими.

Это может быть как намеренная провокация для усложнения работы экспертов, так и результат халатности врага. Украинские эксперты идентифицируют и их.

"Наши эксперты работают на грани возможного. Каждая экспертиза проводится тщательно и не один раз. Специалисты подготовлены, лаборатории оснащены, процессы отработаны. Самый большой вызов - время", - отметил Клименко.

Он подчеркнул, что Украина максимально ускоряет процесс, понимая ожидания семей, но с каждой большой репатриацией задача становится все сложнее - и это, возможно, является частью циничной стратегии России.

Возвращение тел погибших

Напомним, что договоренности о масштабном обмене телами погибших защитников были достигнуты 2 июня во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Стороны согласовали формат "6000 на 6000".

Сегодня, 16 июня в Украину вернули еще 1245 тел погибших, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Уже в тот же день Россия сообщила о "готовности передать" Украине ещеболее 2200 тел погибших военных.

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