В МВД заявили, что РФ намеренно усложняет идентификацию тел погибших украинцев

В МВД заявили, что Россия намеренно усложняет процесс идентификации тел погибших. Часто тела возвращают в изуродованном состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игоря Клименко.
Возвращение тел погибших одна из самых тяжелых и важных миссий для Украины.
После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, осмотр следователей, ДНК-экспертизы, проверка каждой детали.
По его словам, процесс идентификации сложный и длительный, а Россия намеренно усложняет его, возвращая тела в изуродованном состоянии, часто частями в разных мешках.
Известны случаи, когда останки одного человека поступают во время разных этапов репатриации.
В последнее время среди тел, переданных Украине, обнаружили и российских военных, смешанных с украинскими.
Это может быть как намеренная провокация для усложнения работы экспертов, так и результат халатности врага. Украинские эксперты идентифицируют и их.
"Наши эксперты работают на грани возможного. Каждая экспертиза проводится тщательно и не один раз. Специалисты подготовлены, лаборатории оснащены, процессы отработаны. Самый большой вызов - время", - отметил Клименко.
Он подчеркнул, что Украина максимально ускоряет процесс, понимая ожидания семей, но с каждой большой репатриацией задача становится все сложнее - и это, возможно, является частью циничной стратегии России.
Напомним, что договоренности о масштабном обмене телами погибших защитников были достигнуты 2 июня во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Стороны согласовали формат "6000 на 6000".
Сегодня, 16 июня в Украину вернули еще 1245 тел погибших, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.
Уже в тот же день Россия сообщила о "готовности передать" Украине ещеболее 2200 тел погибших военных.
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