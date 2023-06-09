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МВС закликало українців евакуйовуватись з підтоплених зон

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П'ятниця 09 червня 2023 16:06
МВС закликало українців евакуйовуватись з підтоплених зон Фото: МВС закликало українців евакуйовуватись з підтоплених зон (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Українців закликали евакуйовуватися з підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС зон й покинути небезпечну зону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

"Закликаємо громадян евакуйовуватися з зони підтоплення. Не відмовляйтесь від евакуації та дослухайтеся до прохань покинути небезпечну зону. Подбайте про себе та близьких", - пише пресслужба МВС.

Фото: (t.me/mvs_ukraine)

Підрив Каховської ГЕС

У ніч з 6 на 7 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС, що призвело до руйнування греблі й подальшого затоплення низки населених пунктів у Херсонській та інших областях.

Російська пропаганда почала розповсюджувати версію, що дамба була зруйнована внаслідок ракетного удару, звинувачуючи Україну. Однак експерти з інженерної справи вже спростували це. За їх словами, такі наслідки може спричинити лише потужний підрив зсередини.

Сьогодні СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупантів, який підтверджує, причетність російської диверсійної групи до підриву Каховської ГЕС. Водночас ворог нібито не усвідомлював справжні масштаби наслідків.

Тим часом в Херсонській області вже четвертий день продовжується боротьба з наслідками підриву ГЕС. За останніми даними, в регіоні затоплено 48 населених пунктів, з них 34 - на підконтрольній Україні території, ще 14 - окуповані.

Протягом ночі рівень води в Херсонській області знизився на 20 см, а протягом ранку - ще на 15 см.

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