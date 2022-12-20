В МВС про закінчення війни: ще кілька важких місяців і РФ сяде за стіл переговорів

Попереду Україну чекає ще кілька важких місяців у війні з росіянами. Але після цього ворог буде змушений сідати за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз трошки зарано говорити про закінчення війни.

"В принципі наразі жодної моделі переговорів немає, бо росіяни вважають, що за допомогою мобілізації та якимось їхнім "задумам" вони зможуть зламати хід війни, а тому вважають що ще зарано сідати за стіл переговорів. Тому, вважаю, ще буде попереду в нас дуже тяжкі кілька місяців, але після цього росіяни будуть просто змушені сідати за стіл переговорів", - вважає Денисенко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, переговори з Росією можливі, але після визволення окупованих територій України.

Додамо, українська влада неодноразово наголошувала, мирним переговорам із Росією має передувати реалізація кроків, які президент Володимир Зеленський представив у "формулі миру".

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