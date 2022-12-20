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В МВД об окончании войны: еще несколько тяжелых месяцев и РФ сядет за стол переговоров

Новина українською →
Киев, Вторник 20 декабря 2022 09:04
В МВД об окончании войны: еще несколько тяжелых месяцев и РФ сядет за стол переговоров Фото: советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Мария Кучерявец

Впереди Украину ждет еще несколько трудных месяцев в войне с россиянами. Но после этого враг будет вынужден садиться за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас немного рано говорить об окончании войны.

"В принципе, ни одной модели переговоров нет, потому что россияне считают, что с помощью мобилизации и каким-то их "замыслам" они смогут сломать ход войны, а потому считают, что еще рано садиться за стол переговоров. Поэтому, считаю, еще будет впереди у нас очень тяжелые несколько месяцев, но после этого россияне будут просто вынуждены садиться за стол переговоров", - считает Денисенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны, но после освобождения оккупированных территорий Украины.

Добавим, украинские власти неоднократно отмечали, мирным переговорам с Россией должна предшествовать реализация шагов, которые президент Владимир Зеленский представил в "формуле мира".

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