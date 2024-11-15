МВС впроваджує нові стандарти для екзаменаторів водіїв: що відомо

Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик під час міжнародної конференції "Розвиток сталої мобільності: глобальні та локальні рішення" зазначив, що ці зміни спрямовані на підвищення стандартів безпеки на дорогах та адаптацію до європейських норм.

Таким чином, екзаменатори повинні:

Обов'язково знати правила дорожнього руху та мати відмінні навички водіння.

Дотримуватися принципів безбар'єрності та стандартів комунікації.

Знати технічні характеристики транспортних засобів, зокрема переобладнаних авто для осіб з інвалідністю.

Для підготовки екзаменаторів МВС розробило дві програми підвищення кваліфікації:

100-годинна спеціальна професійна програма, орієнтована на нових екзаменаторів. 40-годинна короткострокова програма для тих, хто вже працює.

Повідомляється, що перша група екзаменаторів вже завершила навчання: 10 адміністраторів з різних областей країни отримали сертифікати після проходження 100-годинного курсу.

Відомо, що новий етап навчання стартує 27 листопада 2024 року.

Навчальні програми включають:

Вивчення національного та європейського законодавства.

Надання першої медичної допомоги при ДТП.

Психологічні аспекти ефективного спілкування.

Прийняття іспитів у маломобільних груп населення.

Повідомляється, що підвищення кваліфікації екзаменаторів стане регулярним: кожні два роки вони будуть підтверджувати свої знання.

Рудик також закликав досвідчених водіїв долучитися до роботи сервісних центрів МВС.

Зверніть увагу, що кандидати мають пройти професійне навчання та здати підсумковий залік.

Нагадаємо, що на водіїв чекають зміни вже у січні.