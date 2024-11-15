МВС впроваджує нові стандарти для екзаменаторів водіїв: що відомо

В Україні впроваджуються нові вимоги до екзаменаторів сервісних центрів МВС, які приймають практичні іспити у майбутніх водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик під час міжнародної конференції "Розвиток сталої мобільності: глобальні та локальні рішення" зазначив, що ці зміни спрямовані на підвищення стандартів безпеки на дорогах та адаптацію до європейських норм.
Для підготовки екзаменаторів МВС розробило дві програми підвищення кваліфікації:
Повідомляється, що перша група екзаменаторів вже завершила навчання: 10 адміністраторів з різних областей країни отримали сертифікати після проходження 100-годинного курсу.
Відомо, що новий етап навчання стартує 27 листопада 2024 року.
Навчальні програми включають:
Повідомляється, що підвищення кваліфікації екзаменаторів стане регулярним: кожні два роки вони будуть підтверджувати свої знання.
Нагадаємо, що на водіїв чекають зміни вже у січні.
Окрім цього, в Україні вже діють "зимові" обмеження для водіїв на дорогах.
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