МВД вводит новые стандарты для экзаменаторов водителей: что известно

Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык на международной конференции "Развитие устойчивой мобильности: глобальные и локальные решения" отметил, что эти изменения направлены на повышение стандартов безопасности на дорогах и адаптацию к европейским нормам.

Таким образом, экзаменаторы должны:

Обязательно знать правила дорожного движения и иметь отличные навыки вождения.

Соблюдать принципы безбарьерности и стандарты коммуникации.

Знать технические характеристики транспортных средств, в частности, переоборудованных авто для лиц с инвалидностью.

Для подготовки экзаменаторов МВД разработало две программы повышения квалификации:

100-часовая специальная профессиональная программа, ориентированная на новых экзаменаторов. 40-часовая краткосрочная программа для тех, кто уже работает.

Сообщается, что первая группа экзаменаторов уже завершила обучение: 10 администраторов из разных областей страны получили сертификаты после прохождения 100-часового курса.

Известно, что новый этап обучения стартует 27 ноября 2024 года.

Учебные программы включают:

исследование государственного и европейского законодательства.

Первая медицинская помощь при ДТП.

Психологические аспекты эффективного общения.

Принятие экзаменов у маломобильных групп населения.

Сообщается, что повышение экзаменаторов станет регулярным: каждые два года они будут подтверждать свои знания.

Рудык также призвал опытных водителей приобщиться к работе сервисных центров МВД.

Обратите внимание, что кандидаты должны пройти профессиональную учебу и сдать итоговый зачет.

Напомним, что водителей ждут изменения уже в январе.