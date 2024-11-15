МВД вводит новые стандарты для экзаменаторов водителей: что известно

В Украине внедряются новые требования к экзаменаторам сервисных центров МВД, которые принимают практические экзамены у будущих водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык на международной конференции "Развитие устойчивой мобильности: глобальные и локальные решения" отметил, что эти изменения направлены на повышение стандартов безопасности на дорогах и адаптацию к европейским нормам.
Для подготовки экзаменаторов МВД разработало две программы повышения квалификации:
Сообщается, что первая группа экзаменаторов уже завершила обучение: 10 администраторов из разных областей страны получили сертификаты после прохождения 100-часового курса.
Известно, что новый этап обучения стартует 27 ноября 2024 года.
Учебные программы включают:
Сообщается, что повышение экзаменаторов станет регулярным: каждые два года они будут подтверждать свои знания.
Напомним, что водителей ждут изменения уже в январе.
Кроме того, в Украине уже действуют "зимние" ограничения для водителей на дорогах.
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