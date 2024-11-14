На водіїв в Україні чекають важливі зміни вже з січня: що потрібно знати

В Україні з 1 січня 2025 року набуде чинності новий закон про "автоцивілку", яким запроваджується поступове підвищення лімітів страхового відшкодування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон №8300 .

Перехід на електронні поліси

Відповідно до нового закону, з 2025 року обов’язковий поліс страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ) перейде на електронний формат. Це нововведення покликане спростити процедуру оформлення та знизити рівень шахрайства, адже дані будуть централізовані в єдиній базі. Таким чином, паперовий документ більше не знадобиться - перевірки та оформлення полісу стануть швидшими та прозорішими.

Підвищення страхових виплат

Суттєві зміни торкнуться також страхових виплат. Із січня 2025 року максимальні компенсації за шкоду життю та здоров'ю зростуть до 500 000 гривень, а за матеріальні збитки до 250 000 гривень. З 2026 року ці ліміти підвищаться до 1 та 2 мільйонів гривень відповідно, а надалі планується збільшення відповідно до європейських стандартів.

Облік історії водіння для розрахунку вартості полісу

Нововведення передбачає також урахування історії водіння: вартість полісу буде вищою для водіїв, які мають порушення та аварії в минулому. Цей підхід спрямований на підвищення дисципліни на дорогах.

Підтримка постраждалих та підвищення рівня сервісу

Новий закон запроваджує правила, що дозволяють постраждалим у ДТП обрати СТО для ремонту свого автомобіля або отримати страхову виплату. У разі анулювання ліцензії страховика його зобов’язання бере на себе МТСБУ (Моторне транспортне страхове бюро України), що забезпечить оперативне виконання зобов’язань перед клієнтами.

Закон спрямований на реформування системи страхування в Україні, роблячи ОСЦПВ більш ефективним інструментом для захисту від ДТП. Національний банк України, як регулятор, розробляє підзаконні акти, які забезпечать виконання нових правил.