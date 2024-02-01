МВС теж потрібні зброя і боєприпаси, бо чверть штату перебуває на фронті, - Клименко

"Система МВС - важлива складова в обороні України. Зараз на передовій перебуває практично чверть від усього штату. І нам також потрібні озброєння та боєприпаси", - наголосив він.

Також глава МВС розповів про допомогу, яку Україна вже отримала від партнерів. За словами Ігоря Клименка, уся надана допомога чітко обліковується, а її використання ретельно контролюється.

"Німеччина передала понад 40 авто для Держприкордонслужби, 6 машин механізованого розмінування, для Експертної служби МВС - спецобладнання, реактиви та витратні матеріали для проведення ДНК-досліджень", - зазначив Клименко.

Нестача патрульних в Україні

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна глава Національної поліції України Іван Виговський розповідав, що в Україні не вистачає патрульних поліцейських. Некомплект становить понад 20%.

"У нас не вистачає патрульних поліцейських - некомплект більше 20%. І загальний некомплект - 17,5%", - говорив він, зазначаючи, що "поки ми працюємо у 98 тисячах, так було й до війни".