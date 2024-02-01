МВД тоже нужны оружие и боеприпасы, потому что четверть штата находится на фронте, - Клименко

"Система МВД - важная составляющая в обороне Украины. Сейчас на передовой находится практически четверть всего штата. И нам также нужны вооружения и боеприпасы", - подчеркнул он.

Также глава МВД рассказал о помощи, которую Украина уже получила от партнеров. По словам Игоря Клименко, вся оказанная помощь четко учитывается, а ее использование тщательно контролируется.

"Германия передала более 40 авто для Госпогранслужбы, 6 машин механизированного разминирования, для Экспертной службы МВД - спецоборудование, реактивы и расходные материалы для проведения ДНК-исследований", - отметил Клименко.

Нехватка патрульных в Украине

Ранее в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказывал, что в Украине не хватает патрульных полицейских. Некомплект составляет более 20%.

"У нас не хватает патрульных полицейских - некомплект более 20%. И общий некомплект - 17,5%", - говорил он, отмечая, что "пока мы работаем в 98 тысячах, так было и до войны".