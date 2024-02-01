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МВС теж потрібні зброя і боєприпаси, бо чверть штату перебуває на фронті, - Клименко

Україна, Четвер 01 лютого 2024 14:59
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МВС теж потрібні зброя і боєприпаси, бо чверть штату перебуває на фронті, - Клименко Фото: голова МВС України Ігор Клименко (mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

МВС України, як і військовим, потрібні зброя і боєприпаси. Бо чверть штату відомства перебуває на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МВС Ігора Клименка під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні Мартіном Єгером.

"Система МВС - важлива складова в обороні України. Зараз на передовій перебуває практично чверть від усього штату. І нам також потрібні озброєння та боєприпаси", - наголосив він.

Також глава МВС розповів про допомогу, яку Україна вже отримала від партнерів. За словами Ігоря Клименка, уся надана допомога чітко обліковується, а її використання ретельно контролюється.

"Німеччина передала понад 40 авто для Держприкордонслужби, 6 машин механізованого розмінування, для Експертної служби МВС - спецобладнання, реактиви та витратні матеріали для проведення ДНК-досліджень", - зазначив Клименко.

Нестача патрульних в Україні

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна глава Національної поліції України Іван Виговський розповідав, що в Україні не вистачає патрульних поліцейських. Некомплект становить понад 20%.

"У нас не вистачає патрульних поліцейських - некомплект більше 20%. І загальний некомплект - 17,5%", - говорив він, зазначаючи, що "поки ми працюємо у 98 тисячах, так було й до війни".

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