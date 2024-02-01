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МВД тоже нужны оружие и боеприпасы, потому что четверть штата находится на фронте, - Клименко

Украина, Четверг 01 февраля 2024 14:59
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МВД тоже нужны оружие и боеприпасы, потому что четверть штата находится на фронте, - Клименко Фото: глава МВД Украины Игорь Клименко (mvs.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

МВД Украины, как и военным, нужны оружие и боеприпасы. Поскольку четверть штата ведомства находится на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Украине Мартином Егером.

"Система МВД - важная составляющая в обороне Украины. Сейчас на передовой находится практически четверть всего штата. И нам также нужны вооружения и боеприпасы", - подчеркнул он.

Также глава МВД рассказал о помощи, которую Украина уже получила от партнеров. По словам Игоря Клименко, вся оказанная помощь четко учитывается, а ее использование тщательно контролируется.

"Германия передала более 40 авто для Госпогранслужбы, 6 машин механизированного разминирования, для Экспертной службы МВД - спецоборудование, реактивы и расходные материалы для проведения ДНК-исследований", - отметил Клименко.

Нехватка патрульных в Украине

Ранее в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказывал, что в Украине не хватает патрульных полицейских. Некомплект составляет более 20%.

"У нас не хватает патрульных полицейских - некомплект более 20%. И общий некомплект - 17,5%", - говорил он, отмечая, что "пока мы работаем в 98 тысячах, так было и до войны".

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