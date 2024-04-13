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МВС про службу 112: у травні запустимо в Дніпрі, а до кінця року по всій країні

Фото: МВС розповіло про роботу служби 112 (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Єдиний номер порятунку запрацює по всій Україні вже до кінця року. Вже в травні відкриється центр в Дніпрі, а ще за кілька місяців і в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"До кінця 2024 року планується поширити роботу Служби 112 на всю територію України", - повідомили в МВС.

За даними правоохоронців. наразі лінія 112 працює вже у двох макрорегіонах України - центральному та західному.

"У травні очікується запуск центру Служби 112 у Дніпрі, а у вересні - в Одесі. Центри покриватимуть східні та південні регіони України відповідно", - пояснили в МВС.

Користування єдиним номером порятунку

Правоохоронці зазначили, що громадяни можуть звертатися за допомогою з будь-якого куточка України. Виклик за номером 112 перенаправляється до служб екстреної допомоги.

До того ж на лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення. Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 112. Після цього надійде посилання на відеозв’язок з операторами, які володіють жестовою мовою.

"Варто зазначити, що номери профільних екстрених служб 101, 102, 103 і 104 продовжать працювати й після 2024 року", - додали в міністерстві.
 

Нагадаємо, що від липня минулого року в Україні поступово впроваджується єдиний номер допомоги 112. В матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про те, де і як саме працює єдиний номер порятунку.

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