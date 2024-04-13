МВД о службе 112: в мае запустим в Днепре, а до конца года по всей стране

"До конца 2024 планируется распространить работу Службы 112 на всю территорию Украины", - сообщили в МВД.

По данным правоохранителей. линия 112 работает уже в двух макрорегионах Украины - центральном и западном.

"В мае ожидается запуск центра Службы 112 в Днепре, а в сентябре - в Одессе. Центры будут покрывать восточные и южные регионы Украины соответственно", - пояснили в МВД.

Использование единственного номера спасения

Правоохранители отметили, что граждане могут обращаться за помощью из любого уголка Украины. Вызов по номеру 112 перенаправляется в службы экстренной помощи.

К тому же на линию 112 могут обращаться и люди с нарушениями слуха или речи. Для этого необходимо отправить сообщение на номер 112. После этого поступит ссылка на видеосвязь с операторами, владеющими жестовым языком.

"Стоит отметить, что номера профильных экстренных служб 101, 102, 103 и 104 продолжат работу и после 2024 года", - добавили в министерстве.