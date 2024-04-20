UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У МВС розповіли, скільки українці подали заяв на володіння зброєю

Фото: українці масово реєструють право на володіння зброєю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Станом на 19 квітня в Єдиному реєстрі зброї вже зареєстровано 306 048 заяв на придбання, зберігання, переоформлення зброї, направлення на комісійний продаж, продовження строку дії дозволу на зберігання зброї тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ України.

За результатами опрацювання заяв, правоохоронці ухвалили понад 285 тисяч рішень про надання відповідних дозвільних документів.

Загалом, за неповні 10 місяців роботи реєстру, в Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 70 тисяч користувачів.

Інфографіка: МВС України (mvs.gov.ua)

Зброя в Україні

У березні 2024 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, що дозволяє українцям задекларувати зброю, отриману під час війни.

Також у Верховній Раді хочуть скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення та володіння зброєю.

Українці можуть мати на руках від 1 до 5 млн одиниць зброї. Крім того, громадяни мають певну кількість неофіційної трофейної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зброя в Україні