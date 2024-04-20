У МВС розповіли, скільки українці подали заяв на володіння зброєю

Зброя в Україні

У березні 2024 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, що дозволяє українцям задекларувати зброю, отриману під час війни.

Також у Верховній Раді хочуть скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення та володіння зброєю.

Українці можуть мати на руках від 1 до 5 млн одиниць зброї. Крім того, громадяни мають певну кількість неофіційної трофейної зброї.

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